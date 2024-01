Radosław Majecki czekał dwa lata na kolejny występ w barwach AS Monaco. Golkiper dostał szansę w Pucharze Francji, obronił dwa karne

Radosław Majecki bohaterem AS Monaco

Polak dał czadu w konkursie rzutów karnych. Dzięki jego obronom zespół awansował do 1/16 finału. Jego interwencje można zobaczyć na poniższym nagraniu:

Radosław Majecki w barwach Legii Warszawa zapowiadał się na świetnego bramkarza. Polak radził sobie tak dobrze w Ekstraklasie, że przykuł uwagę zagranicznych klubów. Po zdolnego golkipera zgłosiło się AS Monaco, które zaoferowało 7 mln euro. Majecki nie przeszedł od razu do francuskiego klubu, gdyż "Wojskowi" skorzystali z wypożyczenia powrotnego. 30 czerwca 2020 golkiper został wrócił z wypożyczenia do Monaco.

Przez dwa lata Majecki praktycznie nie grał. Zaliczył tylko 11 występów, ale tylko jeden w Ligue 1. Czerwono-Biali nie chcieli marnować potencjału swojego młodego gracza, dlatego wysłali go na kolejne wypożyczenie. Tym razem do Cercle Brügge (Belgia), gdzie zagrał 34 mecze.