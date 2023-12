Raków Częstochowa - Atalanta Bergamo na żywo w TV i online. Gdzie oglądać mistrza Polski w Lidze Europy? TRANSMISJA STREAM LIVE [14.12.2023]

Raków Częstochowa - Atalanta Bergamo transmisja i stream. Gdzie oglądać mecz Ligi Europy?

Raków Częstochowa przeżywa swoją pierwszą przygodę w europejskich pucharach. "Medaliki" do samego końca walczyły o Ligę Mistrzów, ale ostatecznie udało się dostać do Ligi Europy. Mistrz Polski trafił do grupy z Atalantą Bergamo, Sportingiem Lizbona i Sturmem Graz. To nie zaskoczenie, że Raków nie był faworytem do awansu do fazy pucharowej.

Raków Częstochowa czeka ostatni mecz w fazie grupowej Ligi Europy. "Medaliki" są na 4. miejscu i mają na swoim koncie cztery punkty, dlatego jedyną nadzieją na wiosenną grę w europejskich pucharach jest "spadek" do Ligi Konferencji. Stanie się tak, jeśli mistrz Polski wyprzedzi Sturm Graz i zajmie 3. miejsce. Austriacki rywal ma na koncie tyle samo "oczek", dlatego rywalizacja będzie zacięta. 14 grudnia Raków Częstochowa zmierzy się z Atalantą Bergamo, natomiast Sturm Graz ze Sportingiem Lizbona. W przypadku, gdy na koniec rozgrywek dwie drużyny mają taką samą liczbę punktów, o kolejności w tabeli decydują: 1) bezpośrednie mecze, 2) bilans bramkowy, 3) stracone gole.