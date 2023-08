Raków Częstochowa chce Erika Exposito. Ponowił ofertę za snajpera Śląska Wrocław Jacek Czaplewski

Transfery. Raków Częstochowa znów chce sprowadzić do siebie Erika Exposito. Właśnie wysłał za Hiszpana kolejną ofertę do Śląska Wrocław - informuje portal Meczyki.pl. Póki co odpowiedź nie jest znana.