Raków Częstochowa dalej aktywny na rynku transferowym. Na radarze 21-letni reprezentant Barbadosu - Thierry Gale

– Nie widziałem większego potencjału niż on. Szybki, top przyśpieszenie na pierwszych pięciu metrach. Piłka mu nie przeszkadza, jest obunożny, dobrze trzyma się na nogach. We Francji widziałem paru kozaków, ale on to inny poziom. Dziwiłem się, że nie dostał szansy w Honvedzie. To typowy skrzydłowy, schodzący do środka, dobrze grający na małej przestrzeni