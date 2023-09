Raków Częstochowa i Legia Warszawa poznali terminarz w Lidze Europy i Lidze Konferencji. Co to będzie za jesień!

Raków i Legia poznali dokładny terminarz meczów w europejskich pucharach

Legia z kolei również zaczyna przygodę w rozgrywkach europejskich od wysokiego "c". Na dzień dobry spotka się na Łazienkowskiej z Aston Villą, w barwach której najpewniej wybiegnie reprezentant Polski Matty Cash. Później "Wojskowi" pojadą do Holandii, a następnie do Bośnii i Hercegowiny, by zagrać z AZ i Zrinjski.