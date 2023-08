Raków Częstochowa kupi Jakuba Myszora z Cracovii. To utalentowany pomocnik

Jakub Myszor: Z Cracovii do Rakowa Częstochowa

Żeby walczyć o obronę mistrzostwa, ponownie znaleźć się w finale Pucharu Polski i przede wszystkim godnie zaprezentować w Europie, Raków potrzebuje silnej, wyrównanej kadry . To już widać dziś, na starcie sezonu kiedy z powodu kontuzji ze składu ubyli Ivi Lopez i pozyskany latem Adnan Kovacević. Dla przykładu wczoraj w rewanżu z Karabachem Agdam na ławce zabrakło nominalnego stopera.

Póki co Raków skupia się jednak na wzmocnieniu siły rażenia. Opcję na skrzydle, wahadle albo w środku pola ma dać Jakub Myszor. To szybki, dość niski pomocnik z rocznika 2001. Obok Rakoczego to najlepiej zapowiadający się piłkarz Cracovii.