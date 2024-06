Raków Częstochowa poluje na najlepszego młodzieżowca w Ekstraklasie. Ariel Mosór z Piasta Gliwice jest gotowy na kolejny krok?

Raków Częstochowa chce młodego polskiego obrońcę

Raków Częstochowa jeszcze nie przeprowadził żadnego transferu w letnim okienka. Legia Warszawa już ogłosiła kilku nowych zawodników, a "Medaliki" cały czas badają rynek. Z doniesień medialnych można się było dowiedzieć, że włodarze klubu są zadowoleni ze składu i nie planują wielkich zmian.

Nie oznacza to jednak całkowity brak transferów. Sebastian Staszewski poinformował, że na radar Rakowa Częstochowa trafił Ariel Mosór z Piasta Gliwice. Już od ponad roku mówi się, że zdolny środkowy obrońca trafi do lepszego klubu. W sierpniu Piotr Kamienicki z TVP Sport zdradził, że Molde mogło wyłożyć za niego nawet trzy miliony euro. Do transferu jednak nie doszło. Warto nadmienić, że 21-latek został ogłoszony najlepszym młodzieżowcem Ekstraklasy w sezonie 2022/23. Raków chce zapłacić za duże umiejętności, ale także gigantyczny potencjał młodzieżowego reprezentanta Polski.