Raków Częstochowa poznał arbitra swojego pierwszego meczu w Lidze Europy przeciwko Atalancie Bergamo

Arbiter okażę się szczęśliwy dla Rakowa?

W czwartek Raków Częstochowa wybiegnie po raz pierwszy na boisko w Lidze Europy. "Medaliki" po tym jak odpadły z duńską FC Kopenhagą z eliminacji do Ligi Mistrzów trafiły właśnie do drugich, pod względem siły w Europie rozgrywek klubowych. Pierwsza przeszkoda? Wyjazd do Włoch, a konkretnie do Bergamo, gdzie podopiecznym Dawida Szwargi posędziuje Izraelczyk Roi Reinshreiber. Na liniach pomagać mu będą Sagy Metzamber oraz Matityahu Yakobov.