Sonny Kittel miał być gwiazdą Ekstraklasy, a teraz siedzi na ławce w Australii. Niedługo Niemiec wróci do mistrza Polski i co dalej?

Sonny Kittel odbudowuje formę. Co Raków z nim zrobi?

W zimowym okienku Kittel odszedł na wypożyczenie do ekipy Western Sydney. To jego szansa na odbudowanie się. Wstępne informacje mówiły o tym, że ekipa z Australii ma opcję wykupu pomocnika, ale Piotr Koźmiński z WP Sportowe Fakty rozwiał wszelkie wątpliwości i stwierdził, że Niemiec latem 2024 roku wróci do Częstochowy. Jego kontrakt z Rakowem jest ważny do 30 czerwca 2026 roku.

Jak idzie Kittelowi w Australii? Bardzo słabo. Do tej pory wystąpił tylko w pięciu meczach ligowych (na siedem możliwych), w których zanotował jedną asystę. Niemiec jest tylko graczem rezerwowym. Zebranie 29 procent możliwych minut nie jest szczytem marzeń dla ofensywnego pomocnika Rakowa. Grając nieregularnie z pewnością nie odzyska formy. W ostatnim spotkaniu z Melbourne City 90 minut przesiedział na ławce. Klub z Częstochowy latem będzie prawdopodobnie rozważał sprzedanie Kittela, gdyż według Bilda zarabia 40 tys. euro.