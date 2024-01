Transfery. Erick Otieno nowym piłkarzem Rakowa Częstochowa. Ile kosztował pierwszy Kenijczyk w historii PKO Ekstraklasy?

Raków Częstochowa. Kim jest Erick Otieno?

Otieno ma 27 lat, urodził się w Nairobi i właśnie został pierwszym Kenijczykiem w polskiej lidze. W Rakowie zajmie miejsce na lewej stronie. W zależności od wybranego ustawienia będzie lewym obrońcą, wahadłowym albo po prostu skrzydłowym.

Raków zapłacił za ten transfer AIK Solna. Według informacji weszlo.com Szwedzi zarobią około 600-800 tys. euro. To więcej od grudniowego wykupu bośniackiego bramkarza Muhameda Sainovicia z FK Sarajewo.

- Erick jest graczem, który idealnie pasuje do naszej filozofii. Jest szybki, agresywny i zawsze gra z intensywnością. Dzięki swoim cechom w grze z piłką i równej grze obiema nogami będzie opcją dla obu stron jako wahadłowy w naszym systemie. Z niecierpliwością czekamy na Ericka w naszej koszulce, ponieważ jest on chętny do walki o kolejne tytuły i udowodnienia swojej wartości na arenie europejskiej - mówi dyrektor sportowy Rakowa, Samuel Cardenas.