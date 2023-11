Raków Częstochowa przegrał kolejny mecz w Lidze Europy. Gigantyczny skandal z rzutem karnym w tle. "Medaliki" grały w dziesiątkę

Sporting Lizbona - Raków Częstochowa 2:1 (1:0)

Spotkanie już od pierwszych minut nie szło po myśli polskiego zespołu. W 10. minucie Bogdan Racovitan przewrócił rywala we własnym polu karnym, ale arbiter nie użył gwizdka. Sędzia nakazał wstrzymanie gry, aby akcja została dokładnie sprawdzona przez VAR. Rozjemcę spotkania poproszono do monitora. Niestety sędzia nie dość, że podyktował rzut karny, to jeszcze pokazał czerwoną kartkę obrońcy Rakowa. Pedro Goncalves z zimną krwią wykorzystał jedenastkę.

Faul wywołał ogromne kontrowersje. Eksperci dziwią się, że sędzia zdecydował się na podwójne ukaranie Rakowa - czerwona kartka, ale także jedenastka. - Mówi się, że nie ma podwójnego karania. To nie był faul wynikający z walki o piłkę - tak to zinterpretował sędzia. Natomiast czy to nie była walka o piłkę? Wszystko sprowadza się do interpretacji sędziego. Moim zdaniem bardzo surowa decyzja dla Rakowa - powiedział Tomasz Urban w studiu Viaplay.