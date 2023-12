Raków Częstochowa sięgnie po najlepszego piłkarza ligi szwedzkiej? Jeppe Okkels strzelał jak szalony

Raków Częstochowa. Przyjdzie Jeppe Okkels?

W Polsce dopiero co zakończyła się runda jesienna, natomiast w Szwecji na początku listopada dobiegł końca sezon. Elfsborg w decydującym meczu o mistrzostwo przegrał z 0:1 z Malmoe. Mimo niepowodzenia to właśnie Okkels zebrał laurki. Uznano go najlepszym zawodnikiem ligi.

Okkels jako zawodnik ustawiany na skrzydle strzelił 11 goli i dołożył do nich 6 asyst. - Potrafi stworzyć coś z niczego, nie jest chaotyczny, dość szybki, niezły technicznie i skuteczny jak na poziom Allsvenskan - charakteryzuje piłkarza na portalu X (dawniej Twitter) Marek Wadas, ekspert ligi szwedzkiej prowadzący konto "Szwedzka Piłka".

Umowa Okkelsa z Elfsborgiem obowiązuje jeszcze do grudnia 2024 roku. Raków musi więc zapłacić i przede wszystkim uprzedzić liczną konkurencję. Póki co do Częstochowy z FK Sarajewo przybył bramkarz Muhamed Sahinović, a w drodze z Cracovii jest skrzydłowy Jakub Myszor.