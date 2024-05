Wiemy, kiedy Michał Probierz ogłosi kadrę Polski na Euro 2024. Znany dziennikarz ujawnił szczegóły

Ruszyła sprzedaż biletów na mecz towarzyski Polska - Ukraina

- Ja się zdziwiłem, że Nagelsmann tak szybko. Z drugiej stron - na co czekać? Wiem, że Michał powtarza, że do ostatniego meczu nie wiesz, kto jest zdrowy i często mu się to sprawdzało - ocenił w programie Meczyki.pl na YouTube.