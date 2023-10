Raków Częstochowa - Sporting Lizbona na żywo w TV i online. Gdzie oglądać mistrza Polski w Lidze Europy? TRANSMISJA STREAM LIVE [26.10.2023]

Raków Częstochowa - Sporting Lizbona transmisja i stream. Gdzie oglądać mecz Ligi Europy?

Nie tak miała wyglądać pierwsza europejska przygoda Rakowa Częstochowa. "Medaliki" awansowały do fazy grupowej Ligi Europy, gdzie trafiły na Atalantę Bergamo, Sporting Lizbona i Sturm Graz.

Pierwszy mecz dla Rakowa był prawdziwym wyzwaniem. Atalanta postawiła poprzeczkę bardzo wysoko i praktycznie nie dała dojść do głosu mistrzowi Polski. Włosi wygrali 2:0 i zdobyli zasłużone trzy punkty.

Drugie spotkanie Rakowa było bardziej wyrównane. Ekipa Dawida Szwargi pokazała się z lepszej strony ze Sturmem Graz, ale bramka gości strzelona w 24. minucie była decydująca. Mistrz Polski po dwóch meczach fazy grupowej ma zero punktów i zero strzelonych bramek.

Trzecie spotkanie może być najcięższe. Sporting to aktualny lider ligi portugalskiej. Na nieszczęście Rakowa, drużyna z Lizbony przyjedzie w najmocniejszym składzie. - Rúben Amorim (trener Sportingu) ma do swojej dyspozycji całą kadrę przed meczem, który zostanie rozegrany na stadionie Zagłębiowskiego Parku Sportowego - napisał we wtorek Mais Futebol.