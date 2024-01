Raków Częstochowa. Wszystkie transfery klubu

Raków ma dwa sportowe cele: obronę tytułu mistrzowskiego i zdobycie trzeciego Pucharu Polski. Kadrę zespołu układa według swojej filozofii najmłodszy dyrektor sportowy w lidze, 28-letni Samuel Cardenas, do niedawna odpowiedzialny za rozwój belgijskiego KAA Gent.

Jeśli wierzyć doniesieniom medialnym to w styczniu Raków wyda na transfery nawet 3 mln euro. Póki co przeznaczył niemal połowę tej sumy. A jednak i tak nie ściągnął piłkarzy na kluczowe pozycje. Docelowo nowych ma być aż pięciu.

Główne cele to ponoć stoper, kandydat do środka pola i dziewiątka, podczas gdy jeszcze w starym roku został zakupiony bramkarz, do którego za chwilę dołączą wahadłowy/boczny obrońca.