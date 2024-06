Raport medyczny w reprezentacji Polski. Nowe informacje ws. Roberta Lewandowskiego oraz Karola Świderskiego

Więcej o stanie zdrowia powiedział Łukasz Wiśniowski z "Meczyków" w programie specjalnym z Niemiec. Mamy dobre informacje dla wszystkich sympatyków Biało-Czerwonych - urazy naprawdę są niegroźne i wszystko wskazuje na to, że napastnicy zagrają z Holandią.

- Lewandowski odbędzie dziś drobne badania, ale nikt z otoczenia kadry nie uważa, że to jest coś poważnego. Jego zejście to była prewencja i to przez wielkie "P". Co do Karola Świderskiego - diagnoza jest w miarę łaskawa. Na ten moment ludzie ze sztabu reprezentacji twierdzą, że jego przerwa potrwa ok. czterech dni. Piłkarz był w dobrym humorze i ta kontuzja raczej nie zdyskwalifikuje go z dalszego udziału na EURO 2024.