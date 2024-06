Rewelacyjna Hiszpania i fatalna Szkocja. Georges Mikautadze liderem klasyfikacji strzelców. Podsumowanie fazy grupowej Euro 2024

Faza grupowa Euro 2024 - Pozytywne i negatywne zaskoczenie

Jednak show w fazie grupowej skradła Gruzja . Debiutant na mistrzostwach Europy postanowił wyjść z roli "chłopca do bicia" i przebojem wdarł się do 1/8 finału, pokonując na zakończenie zmagań grupowych Portugalię. Gruzini pokazali ogromną determinację, wolę walki i utarli nosa wszystkim tym, którzy skazywali ją na pożarcie. Warto też wspomnieć, że w pierwszym składzie Gruzinów gra Otar Kakabadze z Cracovii, a na ławce rezerwowych siedzi Nika Kvekveskiri z Lecha Poznań.

Jeśli chodzi o rozczarowania Euro 2024 to nie może się tam nie znaleźć Chorwacja . Co prawda grupę miała ciężką, ale zaledwie 2 zdobyte punkty to na pewno nie jest szczyt marzeń Chorwatów. Rozczarowały również Polska i Szkocja , które okazały się najgorszymi reprezentacjami całej fazy grupowej. Biało-Czerwoni zajęli 23. miejsce w klasyfikacji wszystkich uczestników Euro 2024.

Faza grupowa Euro 2024 - Najładniejsza bramka i klasyfikacja strzelców

Jednak najskuteczniejszym strzelcem fazy grupowej okazał się rewelacyjny Gruzin Georges Mikautadze, który ma na swoim koncie 3 trafienia. Co prawda, więcej od niego goli strzelił tajemniczy "Own Goal", ale on nie jest wliczany do klasyfikacji strzelców. Natomiast tak na poważnie, do tej pory padło aż 7 bramek samobójczych.