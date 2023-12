Raport z trybun. Kibice podczas 19. kolejki PKO Ekstraklasy. Oprawy, frekwencje, liczby wyjazdowe [ZDJĘCIA, WIDEO]

Kibice na meczach 19. kolejki PKO Ekstraklasy

W sobotę Widzew Łódź zaprezentował efektowną kartoniadę na dwie trybuny. Białe napisy na czerwonym tle ułożyły hasło: "Widzewskich świąt". Pogoń Szczecin, która wypełniła sektor gości również nawiązała do tego, co przed nami, tyle że w innej konwencji. Fanom Widzewa i telewidzom Canal+ Sport ukazał się bowiem wizerunek filmowego Kevina , czekającego na pierwszą gwiazdkę" - w tym przypadku odpaloną racę, a raczej odpalone race.

Tego samego dnia kibice Śląska Wrocław wypełnili sektor gości. Do Lubina na Derby Dolnego Śląska wybrało się tysiąc osób. Było flagowisko połączone z racowiskiem. Zdjęcia kibiców z meczu tutaj .

Do incydentu doszło na ulicach Łodzi. Po meczu ŁKS Łódź z Ruchem Chorzów ci pierwsi starli się z fanami Widzewa. Póki co policja nie ujawnia szczegółów zajść. Wiadomo natomiast, że do rozruchów doszło po zmroku, w okolicach dworca.