Co za wpadka Realu Madryt! Media: Kluczowy piłkarz groził strajkiem

Vinicius Junior groził bojkotem meczu z Valencią

Brazylijczyk nie od dziś wiadomo, że jest niezwykle kontrowersyjną osobą w Realu Madryt. Przekonał się o tym nawet sam klub ze stolicy Hiszpanii, który zaliczył absurdalną wpadkę w mediach społecznościowych. Vinicius początkowo, jak to zobaczył zagroził... bojkotem meczu przeciwko Valencii - informują dziennikarze "Relevo".

Mianowicie chodzi o wpis przedstawiający ewolucję od małpy do człowieka. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że na obrazku znalazło się słowo "Vini". O co chodziło? Jak się okazuje nie o obrażenie swojego piłkarza! Tylko o logotyp duetu izraelskich DJ-ów "Vini Vici". Ostatecznie hiszpański klub przyznał się do błędu i usunął karygodny wpis, który w niejasny sposób przedstawiał prawdziwe intencje klubu.