Liga Mistrzów. RB Lipsk pokrzywdzone przez sędziego na Santiago Bernabeu? Vinicius w tej sytuacji powinien obejrzeć czerwoną kartkę [WIDEO]

Liga Mistrzów. Vinicius Junior z czerwoną kartką? Eksperci nie mają wątpliwości

Vinicius mimo, że został bohaterem drużyny na Santiago Bernabeu to po raz kolejny błysnął niestety, jednym niepochlebnym zachowaniem. Brazylijczyk znowu dał się sprowokować rywalom i był o włos od obejrzenia czerwonej kartki. Choć niektórzy eksperci nie pozostawiają na nim suchej nitki i wprost sugerują, że sędzia prowadzący zawody popełnił błąd na niekorzyść RB Lipsk.

Tuż przed zdobyciem otwierającego trafienia 23-latek starł się z obrońcą niemieckiego zespołu Willim Orbanem. Najpierw Węgra potraktował ostrym wejściem z barku, a potem w skandaliczny sposób go odepchnął, gdy ten próbował wstać. Ostatecznie arbiter ukarał go za to przewinienie żółtą kartką.