Czesi opublikowali zdjęcie rozciętej głowy Soucka. "Wojownik"

Przypomnijmy, reprezentacja Polski zakończyła nieudane eliminacje Euro 2024 domowy starciem z Czechami. Na PGE Narodowym padł remis 1:1, bramki zdobyli Jakub Piotrowski i Tomas Soucek.

Ten drugi, mimo strzelonej bramki na wagę remisu, meczu nie będzie miło wspominał. Wszystko za sprawą bardzo nieprzyjemnego starcia z Janem Bednarkiem, w efekcie którego pomocnik West Hamu United miał rozcięte czoło. Całą sytuację opisaliśmy w osobnym artykule. [TUTAJ]

W każdym razie, co warte odnotowania, Soucek zawody kontynuował. Kapitan reprezentacji Czech zagrał do końca walnie przyczyniając się do remisu z reprezentacją Michała Probierza.

Jak wygląda jego czoło? Czeska federacja udostępniła zdjęcie 28-latka z bardzo trafnym podpisem. - Wojownik - czytamy w opisie zdjęcia na Instagramie.

Instagram ceskarepre

Czesi kończą eliminacje Euro 2024 domowym spotkaniem z Mołdawią. Jeśli wygrają bądź remisują, to awansują na turniej. Mecz zaplanowano na poniedziałek 20 listopada na godz. 20:45.