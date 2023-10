Reprezentacja. Debiut Michała Probierza w trudnym momencie dla kadry

Trudne zadanie Probierza w debiucie

Biało-Czerwoni wygrali już z Farerami we wrześniu w Warszawie 2:0 po dwóch golach Roberta Lewandowskiego , nieobecnego teraz z powodu kontuzji. Kapitanem w czwartek będzie Piotr Zieliński .

51-letni Probierz, do niedawna trener młodzieżowej reprezentacji Polski, zastąpił 20 września Portugalczyka Fernando Santosa . Jego pierwszy rywal jest teoretycznie znacznie słabszy, ale zadanie w eliminacjach - trudne. Polska po pięciu kolejkach zajmuje dopiero czwarte miejsce ze skromnym dorobkiem 6 punktów.

Michał Probierz w czwartek zadebiutuje jako selekcjoner reprezentacji Polski. W przeddzień meczu z Wyspami Owczymi wysłał do UEFA kadrę liczącą dwadzieścia trzy nazwiska. A skoro powołał dwudziestu…

Probierz stoi przed dużą szansą przełamania "klątwy" selekcjonerów reprezentacji Polski w XXI wieku. Dotychczas żadnemu w tym okresie nie udało się wygrać w debiucie. Ostatnim w 1997 roku był Janusz Wójcik.

- Ja nie jestem przesądny. Uważam, że przesądy są oznaką słabości. Wszystko co robię, to przygotowuję odpowiednio zespół do meczu - zaznaczył Probierz.

PAP/Leszek Szymański

Na Wyspach Owczych jest wietrznie i zimno, ale selekcjoner nie obawia się tych warunków. - Mecz jest wieczorem, więc wiatr nie będzie wiał już zbyt mocno. Kiedy patrzyliśmy na wieczorne mecze rozgrywane tutaj, to piłka nie płatała figli - stwierdził.