Reprezentacja. Fernando Santos ponownie w Polsce. Były selekcjoner zaskoczył. Powodem przyjazdu była wizyta w krakowskiej restauracji Piotr Rzepecki

Sylwia Dąbrowa

Fernando Santos odwiedził Polskę. Były selekcjoner przyjechał do Krakowa, do restauracji kucharza kadry Tomasza Leśniaka, informuje Sport.pl. Co ciekawe, to był jedyny powód wizyty Portugalczyka, nie chodziło o sprawy związane z PZPN-em. - Trochę mnie to zaskoczyło, to była spontaniczna wizyta - mówił w rozmowie z portalem kucharz reprezentacji.