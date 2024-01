Reprezentacja. Gabriel Knesowitsch chce grać dla Polski. Brazylijski obrońca rozpoczął nawet... kurs językowy

Brazylijczyk w polskiej kadrze? Utalentowany stoper chce grać!

Młody obrońca w udzielonym wywiadzie dla portalu TVP Sport przyznał, że chciałby wykorzystać swój polski paszport do regularnej gry w Biało-Czerwonych barwach. Brazylijczyk polskiego pochodzenia w poprzednim sezonie grał na poziomie zaplecza brazylijskiej najwyższej ekstraklasy, a teraz już prezentuje z dumą barwy Cuiaby, która jest przedstawicielem najwyższej ligi.

Co ciekawe... w tym samym klubie grał inny Polak związany z Brazylią. Mowa w tym miejscu o Thiago Cionku, którego Adam Nawałka śmiało można stwierdzić, że stworzył, gdyż to on mu zaufał po raz pierwszy w kadrze. Poza Cionkiem w naszej reprezentacji przed laty grał również Roger Guerreiro.

Jak się teraz okazuje historia po raz kolejny może zatoczyć koło. Pierwszy temat na portalu X (dawniej Twitter) poruszył Arkadiusz Stelmach, który zajmuje się hobbystycznie wyszukiwaniem takich "perełek" zza granicy. - 20-letni stoper ma polski paszport dzięki rodzinie ze strony ojca. Może to czas, by nasza federacja podjęła jego temat, skoro byłby otwarty? - napisał na popularnym portalu.