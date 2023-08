Reprezentacja. Kewin Komar otrzymał wsparcie od prezesa PZPN-u. Cezary Kulesza zaoferował bramkarzowi pomoc medyczną sztabu reprezentacji

Kewin Komar dotkliwie pobity przez pseudokibiców. Pomoc zaoferował Cezary Kulesza

Przypomnijmy, w miniony weekend doszło do bardzo przykrych wydarzeń. Bramkarz beniaminka Ekstraklasy Puszczy Niepołomice Kewin Komar został pobity przez pseudokibiców, o czym informowaliśmy w porannym artykule.

Według doniesień medialnych golkiper ma złamany palec i nie zagra w Puszczy na pewno do końca tego roku. Ekipa beniaminka będzie musiała znaleźć pilnie zastępcę, bo 20-latek jest fundamentalną postacią w drużynie "Żubrów".

Jaki jest stan zdrowia Komara? Póki co klub stroni od komentarza. Swoją pomoc, co ciekawe, zaoferował prezes PZPN-u Cezary Kulesza, który skontaktował się z młodym bramkarzem. - Prezes PZPN zaoferował 20-latkowi pomoc medyczną sztabu reprezentacji Polski. Podczas rozmowy życzył bramkarzowi szybkiego powrotu do zdrowia - podaje TVP Sport.

Wkrótce z pewnością dowiemy się, kto był sprawcą ataku. Trwa postępowanie.