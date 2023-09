Reprezentacja. Mariusz Lewandowski broni Roberta Lewandowskiego. "Nie rozumiem jednak krytyki pod jego adresem"

Wkrótce prezes PZPN Cezary Kulesza ma dokonać wyboru nowego selekcjonera. Kogo widziałby na tym stanowisku Mariusz Lewandowski?

Uważam, że powinniśmy trzymać się polskich trenerów, co pokazują doświadczenia z przeszłości. Potrzebujemy kogoś, kto poukłada to wszystko. Obaj szkoleniowcy (Michał Probierz, Marek Papszun - red.) spełniają kryteria potrzebne do objęcia posady selekcjonera. Chciałbym też, żeby nowy selekcjoner dłużej popracował z kadrą