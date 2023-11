Reprezentacja. Michał Probierz chce zorganizować dodatkowe zgrupowanie dla piłkarzy grających w Ekstraklasie. "Zrodził się taki pomysł"

Ciekawy pomysł Michała Probierza. To byłaby nowość!

Selekcjoner przedstawił bardzo interesujący pomysł w rozmowie z Mateuszem Borkiem z Kanału Sportowego. O co dokładnie chodzi? Probierz wyznał, że planuje zorganizować dodatkowe zgrupowanie wyznaczone na styczeń w Turcji dla zawodników z polskiej ligi.

- Może uda nam się zagrać jakiś mecz towarzyski w krajowym składzie. Musielibyśmy najpierw uzgodnić z trenerami klubowymi, czy by im to nie przeszkodziło w planach. Wiem, bo sam byłem w klubie, że to może być problem - dodał.