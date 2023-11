Reprezentacja. Nicola Zalewski bohaterem listopadowych meczów kadry. Dwie asysty z Lotwą. Kończy zgrupowanie z kontuzją

Nicola Zalewski. Jedyny wygrany listopadowych meczów reprezentacji Polski

Bez dwóch zdań listopadowe mecze reprezentacji należały właśnie do Nicoli Zalewskiego. Skrzydłowy Romy imponował zarówno z Czechami jak i z Łotwą. W pierwszym meczu to on był inicjatorem akcji bramkowej w pierwszej połowie, kiedy do siatki trafił Jakub Piotrowski. Chociaż sam mecz zakończył się rozczarowującym remisem 1:1, który uniemożliwił nam bezpośredni awans na Euro 2024, to właśnie zachwytów pod nazwiskiem 21-latka nie brakowało.

Mecz z Łotwą? Jego indywidualny popis. Dwie asysty, najpierw do Przemysława Frankowskiego, później wyłożenie idealnej piłki do Roberta Lewandowskiego, który z główki strzelił gola na 2:0 i ustalił wynik meczu. Ostatecznie to zgrupowanie bardzo przykro się skończyło dla błyskotliwego skrzydłowego.

Kwadrans przed końcem brutalnie sfaulował go obrońca Antonijs Cernomordijs. Z telewizyjnych powtórek widzimy, że Zalewski skręcił staw skokowy. W efekcie faulu stracił nawet buta, ale ostatecznie z murawy już się nie podniósł. Zamienił go debiutujący w kadrze piłkarz Jagiellonii Białystok Bartłomiej Wdowik.

TVP Sport screen

Dodajmy, że w październikowych meczach kadry Zalewski nie pomógł. Przebywał on wówczas na zgrupowaniu młodzieżówki, gdzie wyglądał fenomenalnie. Zagrał połówkę w towarzyskim meczu ze Słowacją, przyszłym gospodarzem Euro do lat 21 (2:2) oraz zagrał cały mecz o punkty z Estonią (5:0). W tamtym meczu strzelił bramkę i zanotował asystę, a cały mecz wyglądał fenomenalnie.