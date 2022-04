Reprezentacja Polski. Czesław Michniewicz spotkał się z Gabrielem Sloniną. To 17-letni utalentowany bramkarz Chicago Fire

Czesław Michniewicz spotkał się z Gabrielem Sloniną

W weekend selekcjoner obejrzał z trybun mecz New England Revolution z Charlotte FC (2:1). Wynik otworzył w 8. minucie Adam Buksa, który rozegrał całe spotkanie, podobnie jak Karol Świderski w zespole przeciwnym. Poza kadrą meczową, z powodu kontuzji, znalazło się dwóch innych Polaków z Charlotte - Kamil Jóźwiak i Jan Sobociński.

Kolejnym zawodnikiem, z którym spotkał się Czesław Michniewicz jest Gabriel Slonina. To 17-letni bramkarz, który przebojem wdarł się do wyjściowej jedenastki Chicago Fire. W 7 meczach obecnego sezonu zachował 5 czystych kont. Piłkarz urodził się z Addison w stanie Illinois, ale ma polskie korzenie. W grudniu otrzymał nawet powołanie do seniorskiej reprezentacji USA. Wziął udział w zgrupowaniu, lecz w meczu towarzyskim z Bośnią i Hercegowiną nie zadebiutował. Wczoraj kontrakt młodziana został przedłużony do końca 2023 roku.