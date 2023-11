Reprezentacja Polski do lat 17 straci szansę na medal mistrzostw świata przez aferę alkoholową? Kadra uboższa aż o czterech piłkarzy

Mistrzostwa świata U-17. Kadra Polski uboższa przez aferę

Póki co faktem jest, że przy natłoku meczów selekcjoner Marcin Włodarski stracił aż 19 procent kadry w tym zawodników przewidzianych do wyjściowej jedenastki. Mowa o Wolskim i Tomczyku.

Nasza reprezentacja nie jest może i faworytem do złota, ale jako rewelacyjny półfinalista niedawnego Euro byłaby w stanie równie mocno namieszać na najważniejszej imprezie. Byłaby czy jest? Oto pytanie, bo prawdziwe skutki afery alkoholowej są trudne do przewidzenia.

Zapowiedź nadchodzącej burzy wypłynęła w nocy z niedzieli na poniedziałek. PZPN potwierdził ją wczesnym rankiem, informując w komunikacie o tym, że z powodu niesportowego zachowania i złamania regulaminu wyrzuceni z kadry zostali Jan Łabędzki (ŁKS Łódź), Filip Rózga (Cracovia), Filip Wolski oraz Oskar Tomczyk (Lech Poznań). Trzej pierwsi to pomocnicy, ostatni jest napastnikiem.

Problem polega też na tym, że nikogo innego w ich miejsce nie da się dowołać. Nie ma bowiem takiego trybu, jak w przypadku nagłych kontuzji. Mimo wszystko PZPN walczy. - Próbujemy wszystkich furtek, które są możliwe. My oczywiście się o to staramy, ale decyzja FIFA nie jest nam jeszcze znana - tłumaczy selekcjoner Marcin Włodarski.

Afera alkoholowa w reprezentacji Polski. Mocne słowa znanego trenera "Ryba psuje się od głowy!"

Jeśli FIFA nie pójdzie na rękę, Polska na wymarzonych mistrzostwach będzie musiała sobie poradzić z ledwie siedemnastoma zawodnikami, z czego trzej to bramkarze. To gotowy przepis na katastrofę. No ale skoro od goli ważniejsze były shoty w barze...