Reprezentacja Polski. Mateusz Wieteska oświadczył się swojej wybrance. Klaudia Kurek pochwaliła się pierścionkiem w mediach

Mateusz Wieteska oświadczył się swojej wybrance

Były piłkarz Legii Warszawa w reprezentacji Polski zadebiutował dokładnie 14 czerwca 2022 roku. Wyszedł wówczas w podstawowym składzie na spotkanie Ligi Narodów przeciwko Belgom. Niestety debiutu nie będzie miło wspominał, gdyż polska kadra prowadzona wówczas przez Czesława Michniewicza poległa 0:1 po trafieniu Michy'ego Batshuayi'a . Potem trener, który chętnie na niego stawiał jeszcze w czasach gdy pracował w stołecznym klubie zabrał go na katarskie mistrzostwa świata.

Gratulacje nowemu narzeczeństwu złożyła pod zdjęciem Klaudii również... była partnerka Jakuba Rzeźniczaka, czyli Magdalena Stępień. - Gratulacje Kochana - napisała.

Piłkarz pomimo stosunkowo młodego wieku ma już całkiem porządne piłkarskie CV. Wieteska po odejściu z Legii w lipcu 2022 roku trafił najpierw do francuskiego Clermont, gdzie jednak grywał stosunkowo mało i w celu poszukiwania lepszego miejsca dla siebie trafił na Półwysep Apeniński. Do dnia dzisiejszego występuje we włoskim Cagliari.