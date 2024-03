Reprezentacja Polski. Taras Romanczuk może wrócić do reprezentacji

Michał Probierz szuka piłkarzy na zbliżające się baraże o Euro 2024. Selekcjoner stara się znaleźć najlepszych obecnie zawodników, którzy pomogą m.in. Robertowi Lewandowskiemu w awansie na swój prawdopodobnie ostatni wielki turniej reprezentacyjny.

51-latek - jak informuje Tomasz Włodarczyk - może zaskoczyć jednym powołaniem. Mianowicie w głowie selekcjonera narodził się pomysł jednego "naturalizowanego" pomocnika w polskiej kadrze, który zadebiutował w reprezentacji Polski w 2018 roku tuż przed mistrzostwami świata w Rosji za Adama Nawałki. Chodzi oczywiście o dobrze znanego z polskich boisk Tarasa Romanczuka. Piłkarz Jagiellonii znalazł się na oku Probierza.

- Dochodzą mnie słuchy, że w kadrze może znaleźć się Taras Romanczuk. Czy to ewentualne powołanie może zaskakiwać? Patrząc na to, jak wygląda w Jagiellonii, to niekoniecznie mnie to będzie szokowało - przyznał Włodarczyk na antenie jednego z programów Meczyków na YouTubie.