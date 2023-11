Reprezentacja Polski poznała potencjalnego rywala w finale baraży. Decydujące starcie z Walią lub Finlandią odbędzie się na wyjeździe

- Jeśli to będzie Islandia lub Finlandia, to moim zdaniem w finale zagramy z Walijczykami. Wtedy nie bez znaczenia będzie stadion. W Cardiff też mogą zadrżeć nogi. Niestety, bo ten mental to nie jest dzisiaj najsilniejsza strona naszej kadry. Wyjazd, przy tej drużynie, która ma problem z mentalnością, będzie o wiele trudniejszy. Mam nadzieję, że to będą dwa finały w Polsce - powiedział przed losowaniem Tomasz Włodarczyk z "Meczyków". (cytat: TVP Sport)