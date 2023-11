Reprezentacja Polski. Raport medyczny po meczu z Czechami. Karol Świderski wraca do treningów, a Paweł Bochniewicz do klubu

Reprezentacja Polski. Raport medyczny po meczu z Czechami. Napastnik wraca do gry!

Jak poinformował portal "Łączy nas Piłka" ostatecznie skończyło się tylko na strachu w przypadku Karola Świderskiego, który w przerwie ostatniego starcia eliminacyjnego do mistrzostw Europy z Czechami poczuł się źle i zemdlał w drodze do szatni. Błyskawicznie został przetransportowany do szpitala, gdzie wykonano szereg badań, które miały na celu ustalić co stało się z 26-letnim napastnikiem.

– Karol w przerwie spotkania z Czechami źle się poczuł, co uniemożliwiło jego dalszą grę. Przeszedł już kompleksowe badania, które potwierdziły, że wszystko jest w porządku. W sobotę zapadła decyzja, że może wrócić do pełnego treningu i normalnie przygotowywać się do spotkania z Łotwą

- napisano na portalu "Łączy nas Piłka" o piłkarzu, który na co dzień występuje w amerykańskim Charlotte FC.