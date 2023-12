Zdaniem Bońka taki stan rzeczy może być spowodowany tym, że w Katalonii nikt nie gra specjalnie pod "Lewego" jak miało to miejsce w Bayernie Monachium.

- Kiedy Lewandowski przechodził do Barcelony, to powiedziałem mu, że to jest bardzo niebezpieczny transfer. Rozumiałem go, każdy chciałby grać w "Dumie Katalonii", natomiast w Bayernie wszyscy grali na niego, był szefem w szatni. W Barcelonie z kolei widać, że młodzi piłkarze są o niego zazdrośni, każdy z nich pragnie strzelać gole i nikt nie chce być do usług Lewandowskiego. A w Monachium to akceptowali