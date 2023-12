Robert Lewandowski przepłacony?! Napastnik Barcelony krytykowany przez niemieckie media. "Mega pensja, za mało bramek"

Robert Lewandowski przepłacony?! Media: Duża pensja, za mało bramek

Polski napastnik występuje w Barcelonie od lipca 2022 roku. Wtedy też przeszedł po wielu latach sukcesów z Bayernu Monachium za ok. 45 mln euro. Pierwszy sezon w nowych barwach trzeba przyznać miał nie najgorszy. Dla "Dumy Katalonii" zdobył mistrzostwo oraz superpuchar Hiszpanii. Dodatkowo dołożył koronę króla strzelców zdobywając wtedy dokładnie 23 gole w lidze. Dystansując drugiego Karima Benzema czterema trafieniami.

Jednak... trwające rozgrywki już nie należą w takim stopniu do naszego kapitana. "Lewy" w hiszpańskiej ekstraklasie do tej pory strzelił osiem goli. To o pięć bramek mniej od rewelacyjnego Jude'a Bellinghama z Realu Madryt. Warto przypomnieć, że Anglik nie jest napastnikiem, a pomocnikiem. W Lidze Mistrzów 35-letni snajper także nie błyszczy. Jeden gol w całej fazie grupowej to idealnie obrazuje. Coś jest nie tak z polskim napastnikiem.