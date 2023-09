Reprezentacja Polski. Ten trener jest faworytem. (Nie)spodziewana kandydatura na zastępcę Fernando Santosa. Michał Probierz selekcjonerem?

Reprezentacja Polski. Wkrótce powinniśmy poznać selekcjonera reprezentacji Polski, który na tym stanowisku ma dokończyć eliminacje do Mistrzostw Europy, które w przyszłym roku odbędą się w Niemczech. W niedzielnym programie "Pogadajmy o piłce" na Meczyki.pl dziennikarz tego portalu Tomasz Włodarczyk podał najnowsze informacje w tej sprawie.

To on zostanie nowym selekcjonerem. "Wiele źródeł to mówi"

W środę 13 września Fernando Santos przestał pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski. Tym samym na trzy mecze przed zakończeniem eliminacji do Mistrzostw Europy, które odbędą się w przyszłym roku w Niemczech, prezes PZPN stoi przed trudnym wyborem wyboru następcy Portugalczyka. Wśród kandydatów najczęściej wymienia się Macieja Skorżę, Jana Urbana, Marka Papszuna czy Michała Probierza. Pierwszy z wymienionych od razu odmówił. Od początku tego roku z sukcesami prowadzi Urawę Red Diamonds z Japonii i nie chciałby rezygnować z pełnionej obecnie funkcji. - Maciej Skorża odmówił Cezaremu Kuleszy, gdy został zapytany o możliwość objęcia reprezentacji Polski. Skorża normalnie byłby zainteresowany objęciem kadry, ale akurat teraz nie chciałby porzucać zespołu z dnia na dzień przed Azjatycką LM - podał na X (dawniej Twitter) Jakub Seweryn.

Wielokrotnie pytany w ostatnim czasie Urban nie chciał tego komentować zarówno przed meczem z piątkowym Ruchem Chorzów (wygranym 1:0), jak i na konferencji prasowej po Wielkich Derbach Śląska. Zacięta "walka" o trenera najważniejszego zespołu piłkarskiego w Polsce toczy się więc między Papszunem a Probierzem.

Od momentu zakończenia poprzedniego sezonu i zdobycia w nim historycznego mistrzostwa Polski były już opiekun Rakowa Częstochowa pozostaje "wolny" na rynku. Wielu dziennikarzy widzi w nim nowego selekcjonera. Co więcej, niedawno spotkał się z Cezarym Kuleszą. - Marek Papszun wydaje się prostym i rozsądnym wyborem - dałby mu jednak większy spokój w słabym czasie dla kadry i PZPN. W piątek Kulesza i Papszun spotkali się pod Białymstokiem. Mają mieć ustalone warunki pracy. Ale też ta informacja za łatwo wyszła. Przypomina mi to sytuację z Nawałką i Michniewiczem. Prezes potrzyma nas w napięciu do końca - powiedział Włodarczyk w programie.

Głównym kontrkandydatem Papszuna jest Michał Probierz. Zna się on bardzo dobrze z obecnym prezesem PZPN choćby z czasów wspólnej pracy w Jagiellonii Białystok. Od 4 lipca 2022 roku Probierz prowadzi reprezentację Polski U-21.

Zdaniem Tomasza Włodarczyka z Meczyki.pl nowym selekcjonerem ma zostać właśnie Michał Probierz. - Czy Cezary Kulesza już wybrał? Nie wiem. Wiele źródeł mówi, że najbliżej objęcia funkcji selekcjonera reprezentacji Polski jest Michał Probierz, ale trzeba zachować dystans. Pokusa dla prezesa może być duża, bo nie będzie już drugiej okazji, żeby mieć swojego człowieka na tym stanowisku i jednocześnie żeby ludzie Michała tak łatwo zaakceptowali - powiedział w programie "Pogadajmy o piłce".

Wkrótce powinna zapaść ostateczna decyzja dot. nowego selekcjonera. W piątek prezes PZPN poinformował o zakończonych rozmowach z kandydatami.

Do 24 września do klubów muszą trafić powołania dla piłkarzy na październikowe mecze eliminacji mistrzostw Europy - powiedział PAP Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy PZPN i team manager reprezentacji. 12 października Biało-Czerwoni zagrają na wyjeździe z Wyspami Owczymi, a trzy dni później - na Stadionie Narodowym w Warszawie - podejmą Mołdawię (oba mecze o godz. 20:45). Eliminacje zakończą się 17 listopada domowym meczem z Czechami

REPREZENTACJA w GOL24

Ostróda gościła najlepszych motocrossów w Polsce