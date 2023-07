Reprezentacja. Przemysław Frankowski zabrał głos po porażce w Kiszyniowie z Mołdawią. "Co mógł w tej sytuacji zrobić Fernando Santos?"

Zapytany o Fernando Santosa Frankowski nie miał wątpliwości, że winę za słabe wyniki ponoszą przede wszystkim piłkarze. Popularny "Franek" nawiązał do inauguracyjnego meczu Biało-Czerwonych w eliminacjach do Euro 2024, a więc porażki z Czechami w Pradze (1:3).

Co może zrobić trener, gdy tak zaczynamy mecz, jak w Pradze? Co może zrobić trener, gdy w taki sposób oddajemy dwubramkowe prowadzenie, jak w Kiszyniowie? Trener stoi z boku, za linią końcową, a to my piłkarze daliśmy ciała, zawiedliśmy. Trener może nas bronić, ale każdy z nas i wszyscy wokół muszą zdawać sobie sprawę, czyja to jest tak naprawdę wina