Reprezentacja. Rzecznik PZPN Kuba Kwiatkowski: Powrót piłkarzy od razu do klubów to standard, a nie sensacja OPRAC.: Piotr Rzepecki

PAP/Andrzej Lange

Reprezentacja. Dwunastu piłkarzy reprezentacji Polski nie wróciło w poniedziałek z resztą ekipy do Warszawy, a bezpośrednio z Tirany udało się do klubów. - Nie ma w tym żadnej sensacji. To standardowa procedura i to od lat - przekazał rzecznik prasowy PZPN i team menedżer reprezentacji Jakub Kwiatkowski.