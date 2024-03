Robert Gumny może zapomnieć o Euro 2024. Fatalna kontuzja sześciokrotnego reprezentanta Polski Jakub Maj

Robert Gumny nie pojedzie na Euro. Szymon Starnawski

Niestety kolejny reprezentant Polski doznał bardzo poważnej kontuzji. To już pewne Robert Gumny nie pojedzie na zbliżające się mistrzostwa Europy. Zawodnik Augsburga zerwał więzadło w kolanie, dlatego czeka go wielomiesięczna przerwa. 25-latek chciał powalczyć o powrót do kadry narodowej.