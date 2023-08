Robert Lewandowski: Kocham swoje życie. Nie odczuwam żadnego zmęczenia psychicznego ani fizycznego

Robert Lewandowski zdradza: Kocham swoje życie

- Odkryłem nowy sposób życia i to jest to, czego chciałem - wyjaśnił środkowy napastnik w wywiadzie dla francuskiego dziennika po powrocie z wakacji.

- Testy są bardzo dobre, sezon można rozpocząć - dodał, uśmiechając się ubrany m.in. w elegancką jasnoniebieską koszulę polo pasującą do jego krystalicznych oczu. Rozmowa odbywała się na tarasie jednej z restauracji w Castelldefels, małym nadmorskim miasteczku położonym około dwudziestu kilometrów na południe od Barcelony, nie daleko od jego domu. Przez godzinę napastnik Barcelony, zwycięzca Ligi Mistrzów w 2020 roku z Bayernem Monachium, zdobywca wielu tytułów i kat rekordów Gerda Muellera, szczegółowo opisywał swój związek z piłką nożną. Wyjaśniał, co go motywuje i opisał swoje nowe życie.

- Kocham swoje życie. Nie odczuwam żadnego zmęczenia psychicznego ani fizycznego - zapewnił reprezentant Polski, dodając, że nawet w trudne dni po porażce "kiedy widzę wielkie słońce nad Barceloną, kiedy otwieram oczy... Z wielkim zapałem idę na trening - przyznał.