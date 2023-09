Robert Lewandowski mógł trafić do PSG? Właściciel klubu Nasser Al-Khelaifi: To fenomenalny piłkarz. Każdy klub chciałby go mieć!

Bez dwóch zdań Robert Lewandowski to napastnik, którego chciałby mieć w swoich szeregach każdy topowy klub. Gdy Polak latem 2022 roku zamieniał Bayern Monachium na FC Barcelonę, to wymieniało się sporo klubów, które były potencjalnie zainteresowane usługami kapitana Biało-Czerwonych.

Wśród klubów zainteresowanych ściągnięciem Lewandowskiego padały nazwy m.in. Chelsea czy PSG. Właściciel tego drugiego klubu wypowiedział się w tej sprawie w rozmowie z Meczykami.

Mam taką politykę, że nie rozmawiam o zawodnikach, którzy nie są w PSG i transferach, które się wydarzą lub miały się wydarzyć. Ale to żadna tajemnica, że Robert to fenomenalny napastnik. Każdy klub na świecie patrzył w jego stronę i na jakimś etapie myślał o jego sprowadzeniu. Ale Robert jest dziś w Barcelonie i ja to szanuję.