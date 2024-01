Robert Lewandowski nazwany przez Hiszpanów "turystą". Dziennikarz nie mają wątpliwości - Polak nie chce odejść z Barcelony

Robert Lewandowski nie odejdzie z Barcelony

Sytuacja Roberta Lewandowskiego może stać się bardzo skomplikowana. Polak nie prezentuje się dobrze w ostatnich miesiącach, dlatego dziennikarze wieszczą transfer. Barcelona może chcieć wypchnąć swojego piłkarza np. do Arabii Saudyjskiej. Ogromnym problemem może być pensja Lewandowskiego.

Hiszpański "Sport" ujawnił zarobki Roberta Lewandowskiego, które będą obowiązywać podczas czteroletniego kontraktu. Najmniej, bo 20 milionów euro, "Lewy" zarobił w pierwszym sezonie. W obecnej kampanii polski snajper inkasuje 26 milionów euro, ale to nie koniec podwyżek. W nowych rozgrywkach napastnik może liczyć na 32 miliony euro. W ostatnim (opcjonalnym) sezonie Lewandowski może wrócić do 26 milionów euro.

Hiszpańscy dziennikarze poddenerwowani słabą formą Lewandowskiego nie przebierają w słowach i krytykują Polaka. "El Nacional" pisze, że Polak to "turysta", który nie myśli o transferze do innej ligi, gdyż Barcelona to bardzo dobre miejsce do życia. Prawdopodobnie opinię o samym mieście podziela także Anna Lewandowska, która może realizować się w swojej pasji - tańcu. Trzeba pamiętać, że Robert ma dwie małe córki, dlatego wyjazd do tak egzotycznej ligi jak Saudi Pro League jest raczej mało prawdopodobny.