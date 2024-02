Robert Lewandowski otworzy szkołę trenerów? Kapitan reprezentacji Polski wyjawił ambitne plany dotyczące poprawy polskiego szkolenia

Robert Lewandowski otworzy szkołę trenerów

35 lat na karku już powoli może zmuszać naszego najlepszego napastnika do powolnego "zjazdu do bazy". Nie ma co ukrywać, że młodszym już Lewandowski nie będzie. Czas nie ubłagalnie leci do przodu i mogą to być ostatnie lata gry "Lewego" na wysokim poziomie. Już teraz jego forma w ostatnim czasie pozostawia dużo do życzenia. W trwającym sezonie hiszpańskiej ekstraklasy zdobył zaledwie dziewięć trafień. Dodatkowo w Lidze Mistrzów (fazie grupowej) zdobył TYLKO jedną bramkę.

Piłkarz FC Barcelony zapowiedział jednak, że będzie chciał zostawić po sobie spuściznę, jeśli chodzi o polską myśl szkoleniową.

Doświadczeniem zebranym w największych klubach Europy będzie chciał podzielić się z polskimi trenerami i przyczynić się w większym stopniu do rozwoju całej polskiej piłki. W rozmowie z Łukaszem Wiśniowskim i Jakubem Polkowskim zdradził, za co będzie chciał się wziąć w najbliższych latach po zakończeniu kariery.