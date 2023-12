Liga hiszpańska. Robert Lewandowski usunięty z popularnego rankingu. Tak źle nie było od lat. Nie jest już najlepszym Polakiem Jakub Jabłoński

Tak źle nie było od dawna. Lewandowski usunięty z rankingu PAP/EPA/Alejandro Garcia

Liga hiszpańska. Robert Lewandowski w ostatnich tygodniach nie imponuje niewiarygodną formą strzelecką. Do takiego stopnia, że napastnik Barcelony został usunięty z popularnego rankingu. Dodatkowo portal branżowy "Transfermarkt" wycenił go na zaledwie 20 milionów euro. To najgorszy wynik od... czerwca 2012 roku. Kawał czasu. Czy to już powolny zjazd do bazy?