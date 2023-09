Robert Lewandowski w meczu z Sevillą świętował jubileusz. Kosmiczny wynik jeszcze w tym sezonie?

Robert Lewandowski śrubuje wszystkie rekordy. Blisko kosmicznego wyniku

Z pewnością ostatniego ligowego meczu z Sevillą Robert Lewandowski nie będzie długo i miło wspominał. "Duma Katalonii" co prawda wygrała z rywalami z Andaluzji 1:0 po samobójczym trafieniu w samej końcówce Sergiego Ramosa . Polak jednak nie trafił do siatki w drugim meczu z rzędu - nie strzelił kilka dni temu z Mallorcą (2:2).

Do magicznej liczby 1000 meczów jeszcze mu sporo brakuje. Czy jest szansa, by osiągnął ten wynik w tym sezonie? W lidze FC Barcelona ma za sobą 8 meczów, a więc w hiszpańskiej ekstraklasie do rozegrania pozostało 30 gier, w których może wystąpić Robert Lewandowski. Do tego trzeba doliczyć 5 meczów fazy grupowej Ligi Mistrzów oraz mecz Superpucharu i Pucharu Króla.