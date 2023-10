Robert Lewandowski ze względu na kontuzję opuści dwa eliminacyjne mecze reprezentacji. Media: To on zagra z "dziewiątką"

Karol Świderski z numerem Lewandowskiego!

Najlepszy obecnie napastnik zdolny do gry

Aktualnie wydaję się, że to właśnie napastnik grający na codzień za oceanem będzie predysponowany do gry w pierwszym składzie na mecz wyjazdowy z Wyspami Owczymi. W klubie imponuje formą, gdzie we wszystkich rozgrywkach zdobył 15 goli. Z kolei w reprezentacji do tej pory rozegrał 24 mecze z orzełkiem na piersi, w których dziewięciokrotnie trafiał do siatki rywala. Ostatni raz trafił w marcu tego roku na Stadionie Narodowym przeciwko Albanii (1:0).