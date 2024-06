Ronald Koeman pewny swego przed meczem Polska - Holandia: Jesteśmy jedną z mocniejszych drużyn na Euro 2024

Trener reprezentacji Holandii, Ronald Koeman, wyraził przekonanie, że jego zespół jest jednym z głównych faworytów na trwającym Euro 2024. W przeddzień meczu z Polską, podczas konferencji prasowej w Hamburgu, podkreślił gotowość i optymizm swojej drużyny. "Jesteśmy szczęśliwi, że już zaczyna się dla nas turniej" - przyznał, zapowiadając emocjonujące spotkanie.

Euro 2024. Przed meczem Polska - Holandia

"Dobrze, że w końcu to się zaczęło. Jesteśmy szczęśliwi, że zaczynamy już grać. Jeśli w większej grupie jest się razem przez dłuższy czas, to po prostu w pewnym momencie przygotowania zaczynają się dłużyć. Lepiej już wyjść na boisko" - powiedział Koeman, wyrażając ulgę i radość z faktu, że długie tygodnie przygotowań w końcu zaowocują konfrontacją na boisku. Trener, który jako piłkarz zdobył tytuł mistrza Europy w 1988 roku, w roli szkoleniowca staje przed nowym wyzwaniem. Jego optymizm i doświadczenie mogą być kluczowe w kontekście nadchodzących zmagań. "Jest kilka silnych drużyn, a my jesteśmy jedną z mocniejszych. Trudno wskazać wyraźnego faworyta. Jeśli już mam wymieniać, to może wskazałbym na Francję, ponieważ ma doświadczenie w wygrywaniu dużych turniejów" - analizował Koeman.

Michał Probierz przed meczem Polska - Holandia: Wszyscy skazują nas na straty Trener Koeman nie ukrywa, że jego zespół jest jednym z kandydatów do zwycięstwa, choć na drodze do sukcesu stoją również inne silne drużyny. Francja, z bogatym doświadczeniem w turniejach międzynarodowych, również jest wymieniana w gronie faworytów. Mimo to, Koeman podkreśla gotowość swojej drużyny do rywalizacji na najwyższym poziomie.

Ronald Koeman o Polsce i niedzielnym meczu

"Myślę, że jesteśmy gotowi wygrywać i że pokażemy to już w spotkaniu z Polską. Zapowiada się jednak ciekawy mecz i interesujący turniej. Już pierwsze mecze pokazały, że należy się spodziewać otwartej, ciekawej gry" - zaznaczył. Koeman z optymizmem patrzy na nadchodzące spotkanie z Polską, przewidując, że będzie to emocjonujący mecz. Trener podkreśla, że jego zespół jest gotowy do wyzwań, jakie niesie ze sobą turniej. Pierwsze mecze mistrzostw pokazały już, że kibice mogą spodziewać się otwartej i dynamicznej gry, co tylko podkręca atmosferę przed nadchodzącymi spotkaniami.

Kontuzje przed meczem Polska - Holandia

"Pomarańczowi" przyjechali do Niemiec bez kilku kluczowych zawodników, w tym Frenkiego de Jonga, co wymusiło na Koemanie dostosowanie taktyki. Trener podkreśla jednak, że drużyna jest dobrze przygotowana i pewna siebie, mimo absencji.

"Wiemy, że będzie nam go brakować, ale nie ma sensu ciągle o tym mówić. Absencja jednego czy drugiego gracza nie wpłynęła na zespół, który nadal jest pewny siebie" - powiedział Koeman. Z kolei brak Roberta Lewandowskiego w składzie Polski również został przez Koemana skomentowany jako znaczący, ale nie wpływający na ogólną strategię jego zespołu. Mecz Polska - Holandia stream za darmo w internecie "To oczywiste, że każdy zawodnik ma swoją charakterystykę i jego obecność w składzie bądź brak wpływa zarówno na grę jego drużyny, jak i przeciwnej. Znamy Lewandowskiego i wiemy, że ma mnóstwo mocnych stron. Jego brak to na pewno znacząca sprawa, ale strategia polskiego zespołu raczej się nie zmieni. Nadal spodziewam się, że rywale zagrają dwoma napastnikami. I niezależnie od tego, kto to będzie, nie będzie dla nas niespodzianką. Znamy wszystkich polskich napastników, analizowaliśmy ich grę, wiemy, co mogą zaoferować" – podkreślił. PAP

Wideo Wyjazd reprezentacji Polski z Hanoweru na mecz do Hamburga