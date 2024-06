Michał Probierz przed meczem Polska - Holandia: Wszyscy skazują nas na straty. A my stworzyliśmy zespół. Czuję bardzo duży spokój

Polska - Holandia: Michał Probierz

Konferencja rozpoczęła się od pytania o sytuację kadrową. Kapitan na pewno nie zagra. A co z innymi? - Robert Lewandowski trenuje od wczoraj indywidualnie. Karol Świderski normalnie brał udział w treningu. Co do udziału Pawła Dawidowicza w meczu decyzja zostanie podjęta dzisiaj wieczorem, po konsultacji z lekarzem. Bez zdania lekarza nie podejmę ruchu, który mógłby zagrozić zdrowiem piłkarza. Zdrowie piłkarzy jest dla mnie najważniejsze, bo wierzę, że jeszcze wielu ich będziemy potrzebować - odparł selekcjoner. Prawdopodobnie liderem defensywy mianuje Bartosza Salamona z Lecha Poznań.

Holandia jest zdecydowanym faworytem meczu. Co na to Probierz? - Wszyscy skazują nas na straty. Jak się słyszy to generalnie nie mamy szans, jesteśmy outsiderem. Dla mnie najważniejsze jest, że stworzyliśmy zespół, w którym jeden chce walczyć za drugiego. Oby waśnie w polskiej piłce poszły w zapomnienie, żebyśmy wszyscy założyli w niedzielę koszulki i wspierali reprezentację - stwierdził Michał Probierz.