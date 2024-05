Rozdano nagrody w Serie A. Lautaro Martinez najlepszym piłkarzem sezonu, Wojciech Szczęsny przegrał z bramkarzem Monzy

Simone Inzaghi - architekt sukcesu Interu

Simone Inzaghi, który objął ster w Interze Mediolan w 2021 roku, szybko udowodnił swoją wartość jako trener. Wyróżnienie, które otrzymał jest potwierdzeniem jego umiejętności w kształtowaniu zwycięskiej drużyny. Jury, złożone z dyrektorów mediów sportowych, nie miało wątpliwości, kto zasługuje na tytuł trenera sezonu.

- To wyróżnienie mogło przypaść jedynie Simone Inzaghiemu - Takie słowa padły z ust Luigi De Siervo, szefa włoskiej ekstraklasy, co podkreśla niekwestionowany wkład Inzaghiego w sukces Interu. Przybycie do Mediolanu w 2021 roku było początkiem nowego rozdziału w historii klubu, który pod jego wodzą szybko wrócił na szczyt włoskiej piłki.